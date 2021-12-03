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Здравоохранение 03.12.2021 22:05

Глава BioNTech считает возможным быстро адаптировать вакцины к новому штамму COVID-19

Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что вакцины можно достаточно быстро адаптировать к штамму коронавируса COVID-19 "омикрон", если появится такая необходимость.

"Если штамм эволюционирует и больше не реагирует на вакцины ... у нас есть возможность адаптировать вакцины достаточно быстро. Со штаммом "дельта" необходимости в таких действиях не было", - заявил Шахин на конференции Reuters NEXT.

Он также отметил, что существующие на данный момент вакцины все еще актуальны для всех штаммов и вакцинная и введение дополнительной "бустерной" дозы предотвращают тяжелую форму заболевания.

Шахин добавил, что штамм с большим количеством мутаций появился раньше, чем он ожидал. Глава BioNTech ожидал, что штамм, подобный "омикрону", должен был появиться не в этом, а в следующем году.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Тэги: МИР, ВАКЦИНА, ОМИКРОН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]