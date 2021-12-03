Глава МИД Азербайджана рассказал генсеку ОБСЕ о процессах на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме в пятницу провел переговоры с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидт.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о постконфликтной ситуации и процессах на Южном Кавказе, шагах, предпринятых для реализации трехсторонних заявлений, обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, процессы восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что Баку придает значение сотрудничеству с ОБСЕ. «Глава МИД подробно проинформировал свою собеседницу о работах в рамках реконструкции в регионе, в частности в области экологии и защиты окружающей среды, отметив, что Баку открыт для сотрудничества с ОБСЕ, как организацией, имеющей мандат на оказание помощи, в процессе постконфликтного восстановления и реконструкции (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ)», - отмечается в информации.

Стороны также обсудили различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества.

Э.Шафиев