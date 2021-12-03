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Внешняя политика 03.12.2021 17:58

Глава МИД Азербайджана рассказал генсеку ОБСЕ о процессах на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов «на полях» заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме в пятницу провел переговоры с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмидт.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о постконфликтной ситуации и процессах на Южном Кавказе, шагах, предпринятых для реализации трехсторонних заявлений, обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, процессы восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что Баку придает значение сотрудничеству с ОБСЕ. «Глава МИД подробно проинформировал свою собеседницу о работах в рамках реконструкции в регионе, в частности в области экологии и защиты окружающей среды, отметив, что Баку открыт для сотрудничества с ОБСЕ, как организацией, имеющей мандат на оказание помощи, в процессе постконфликтного восстановления и реконструкции (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ)», - отмечается в информации.

Стороны также обсудили различные аспекты повестки дня двустороннего сотрудничества.

Э.Шафиев

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Тэги: БАЙРАМОВ, ОБСЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]