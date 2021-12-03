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Оборона 03.12.2021 18:15

Азербайджан в январе-ноябре приобрел у Турции вооружения на $192 млн

Азербайджан по итогам января-ноября 2021 года занимает вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

«По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-ноябре вырос на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд $739,974 млн. Основным покупателем в январе-ноябре 2021 года являлись США - $1 млрд 32,615 млн (рост 50,2%)», - отмечает агентство.

На второй позиции расположился Азербайджан. Азербайджан в январе-ноябре приобрел у Турции военной продукции на $192,126 млн, что на 24,8% меньше, чем годом ранее.

Далее следуют Катар - $180,544 млн, ОАЭ – $161,373 млн и Германия – $142,816 млн.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]