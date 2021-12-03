Азербайджан в январе-ноябре приобрел у Турции вооружения на $192 млн

Азербайджан по итогам января-ноября 2021 года занимает вторую позицию по закупкам турецкого вооружения, сообщает турецкое агентство «Анадолу».
«По данным Минторга Турции и Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-ноябре вырос на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млрд $739,974 млн. Основным покупателем в январе-ноябре 2021 года являлись США - $1 млрд 32,615 млн (рост 50,2%)», - отмечает агентство.
На второй позиции расположился Азербайджан. Азербайджан в январе-ноябре приобрел у Турции военной продукции на $192,126 млн, что на 24,8% меньше, чем годом ранее.
Далее следуют Катар - $180,544 млн, ОАЭ – $161,373 млн и Германия – $142,816 млн.
Р.Ахмедов
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