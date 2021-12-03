Назарбаев: Казахстан будет строить АЭС, выбирает подрядчика

Казахстан будет строить атомную электростанцию (АЭС), уже ведет переговоры с Китаем об экспорте электроэнергии, заявил первый президент республики, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

"Мы будем строить атомную станцию. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании. Сейчас мы смотрим, где это сделать", - сказал Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма "Qazaq. История золотого человека".

Очередная серия фильма показана в эфире республиканского телеканала в пятницу.

По словам Назарбаева, в настоящее время в Казахстане отмечается профицит электроэнергии, но в будущем прогнозируется ее дефицит.

"На сегодняшний день у нас избыток электроэнергии. Некуда нам девать. Мы страна нефти, газа, угля. Но поскольку атомная станция строится не меньше, чем 7-8 лет, к тому времени дефицит появится", - заметил лидер нации.

На ремарку Стоуна о том, что Казахстан мог бы продавать электроэнергию в Китай, Назарбаев ответил: "Мы ведем переговоры с ними".

Назарбаев также подчеркнул, что РФ "хочет обязательно строить" АЭС в Казахстане.

"Россия хочет обязательно строить, поэтому все время задает вопросы, не ведем ли мы с кем-нибудь другими переговоры", - сказал он.

По словам лидера нации, в Казахстане создана специальная комиссия, которая изучает этот вопрос, в том числе сроки строительства и место. "Это не является вопросом номер один для нас, но мы будем строить", - резюмировал первый президент Казахстана.

Вопрос строительства в Казахстане АЭС дискутируется уже не первый год. В начале сентября 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "пришло время предметно рассмотреть этот вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция". Позже, в ноябре, он заявил, что ему все же придется принять "непопулярное" среди населения решение о строительстве атомной электростанции (АЭС).

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова построить АЭС в Казахстане и это предложение не ограничивается только возведением станции. "Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах новым специальностям, связанным с использованием атомной энергетики", - пояснял Путин.