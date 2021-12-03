Генпрокурор Беларуси Андрей Швед постановил заблокировать сайт организации "Международный центр гражданских инициатив "Наш дом" за "агрессивную критику" властей.

"Также данным постановлением установлен запрет на срок 6 месяцев на возобновление доступа к указанному интернет-ресурсу по заявлению его владельца", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры.

Поясняется, что Генпрокуратура выявила этот сайт во время мониторинга, "на нем с 2020 года агрессивно и бездоказательно критиковались общественно-политическая ситуация в Беларуси и ее руководство".

"На сайте организации систематически размещалась недостоверная либо умышленно искаженная информация. При этом выводы и заключения авторов большинства публикаций были изложены таким образом, чтобы сознательно повысить уровень напряженности и противостояния в обществе, создать атмосферу неприятия любых действий правоохранителей, возбудить вражду в отношении данной социальной группы", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, на сайте "публиковались материалы, направленные на разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан Российской Федерации и ее руководства, в отдельных статьях сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России".

Руководителем международного центра гражданских инициатив "Наш дом" является представитель белорусской оппозиции Ольга Карач.