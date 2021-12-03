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СНГ 03.12.2021 23:59

В Беларуси заблокировали оппозиционный сайт за "агрессивную критику" властей

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед постановил заблокировать сайт организации "Международный центр гражданских инициатив "Наш дом" за "агрессивную критику" властей.

"Также данным постановлением установлен запрет на срок 6 месяцев на возобновление доступа к указанному интернет-ресурсу по заявлению его владельца", - говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры.

Поясняется, что Генпрокуратура выявила этот сайт во время мониторинга, "на нем с 2020 года агрессивно и бездоказательно критиковались общественно-политическая ситуация в Беларуси и ее руководство".

"На сайте организации систематически размещалась недостоверная либо умышленно искаженная информация. При этом выводы и заключения авторов большинства публикаций были изложены таким образом, чтобы сознательно повысить уровень напряженности и противостояния в обществе, создать атмосферу неприятия любых действий правоохранителей, возбудить вражду в отношении данной социальной группы", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, на сайте "публиковались материалы, направленные на разжигание национальной вражды или розни в отношении граждан Российской Федерации и ее руководства, в отдельных статьях сознательно дискредитировались взаимоотношения Беларуси и России".

Руководителем международного центра гражданских инициатив "Наш дом" является представитель белорусской оппозиции Ольга Карач.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, САЙТ, БЛОКИРОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]