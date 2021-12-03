В Азербайджане вновь незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 703 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 593 тыс. 588, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 772 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 24 человек (накануне - 21). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 929.
От COVID-19 вылечились 560 тыс. 999 человек, в том числе 2 тыс. 180 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 660 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 211 тест на коронавирус против 13 тыс. 341 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 578 тыс. 401.
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