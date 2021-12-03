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Оборона 03.12.2021 19:09

Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные полеты в Баку

В Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных самолета "Hurkus" производства турецкой компании "TUSAS", сообщили в Минобороны.

"3 декабря Н-ской воинской части ВВС были выполнены показательные полеты военных самолетов "Hurkus"", - отмечается в сообщении ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчи, военный атташе генерал-майор Закария Ялчин и другие.

Военные лётчики обеих стран выполнили совместные показательные полеты в воздушном пространстве, сообщили в Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ВВС, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]