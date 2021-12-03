Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные полеты в Баку

В Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных самолета "Hurkus" производства турецкой компании "TUSAS", сообщили в Минобороны.

"3 декабря Н-ской воинской части ВВС были выполнены показательные полеты военных самолетов "Hurkus"", - отмечается в сообщении ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчи, военный атташе генерал-майор Закария Ялчин и другие.

Военные лётчики обеих стран выполнили совместные показательные полеты в воздушном пространстве, сообщили в Минобороны.