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Здравоохранение 04.12.2021 00:25

РФ предложила Хорватии проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Россия и Хорватия могут проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, предложение о проработке такого вопроса внес глава ведомства, сопредседатель российско-хорватской межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Патрушев на заседании комиссии в пятницу. Со стороны Хорватии комиссию возглавляет министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич.

"В текущей ситуации важнейшим направлением взаимодействия является совместное противодействие распространению COVID-19. Одним из главных инструментов в этой борьбе становится вакцинация. В этой связи министр предложил проработать вопрос взаимного признания российских и хорватских сертификатов", - говорится в сообщении российского ведомства.

Сотрудничество двух стран также активно развивается в сферах энергетики, промышленности, образования и научно-технической области. При этом, по словам Патрушева, потенциал здесь далеко не исчерпан, что подтверждается заинтересованностью в реализации новых совместных проектов со стороны ряда крупных российских компаний.

Еще одним важным направлением двустороннего взаимодействия является сельское хозяйство. С начала года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увеличился более чем в два раза.

"Сотрудничество в аграрной сфере также имеет большие возможности дальнейшего развития. Мы заинтересованы в наращивании поставок в вашу страну. Наиболее перспективными видами товаров считаем кондитерскую продукцию, мучные и хлебобулочные изделия. Российские продукты могут конкурировать с аналогами из других стран как по качеству, так и по цене", - заявил глава Минсельхоза.

Кроме того, одним из важнейших направлений работы комиссии является восстановление туристических потоков между странами в условиях пандемии. За первое полугодие 2021 года количество поездок из России в Хорватию увеличилось в 9 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ХОРВАТИЯ, МЕЖПРАВКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]