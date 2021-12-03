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Внешняя политика 03.12.2021 19:50

Эрдоган и Путин обсудили по телефону кризис между Арменией и Азербайджаном

Развитие турецко-российских отношений и кризис между Арменией и Азербайджаном были в числе вопросов, затронутых в ходе телефонных переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщили турецкие СМИ.

По данным СМИ, лидеры Турции и России также обсуждали Украину, Ливию и Сирию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]