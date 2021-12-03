Эрдоган и Путин обсудили по телефону кризис между Арменией и Азербайджаном

Развитие турецко-российских отношений и кризис между Арменией и Азербайджаном были в числе вопросов, затронутых в ходе телефонных переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщили турецкие СМИ.
По данным СМИ, лидеры Турции и России также обсуждали Украину, Ливию и Сирию.
Афипский НПЗ до конца года планирует подключиться к трубе Нововеличковская-Краснодар для увеличения поставок
Индия запланировала построить 9 атомных реакторов к 2024 году
В Швейцарии зафиксировано три случая штамма "омикрон", власти ужесточают меры против COVID-19
В Азербайджане вновь незначительный спад новых случаев COVID-19
В МККК обеспокоены низким уровнем вакцинации в зонах конфликтов, особенно на фоне распространения "омикрона"
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул необходимость отказа Киева от попыток силового воздействия на Донбасс
Пакистан разрешил транзит гуманитарной помощи из Индии в Афганистан
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог