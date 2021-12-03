Эрдоган и Путин обсудили по телефону кризис между Арменией и Азербайджаном

Развитие турецко-российских отношений и кризис между Арменией и Азербайджаном были в числе вопросов, затронутых в ходе телефонных переговоров президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщили турецкие СМИ.

По данным СМИ, лидеры Турции и России также обсуждали Украину, Ливию и Сирию.