Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул необходимость отказа Киева от попыток силового воздействия на Донбасс

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре украинскую проблематику, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар". Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "при обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, в том числе в "нормандском формате".
29 ноября газета "Дейли сабах" со ссылкой на заявление Эрдогана сообщила, что Турция предложила выступить посредником в урегулировании напряженности между Россией и Украиной. "Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира... Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - приводит газета заявление Эрдогана.
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