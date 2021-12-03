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Регион 03.12.2021 20:33

Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул необходимость отказа Киева от попыток силового воздействия на Донбасс

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре украинскую проблематику, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар". Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "при обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, в том числе в "нормандском формате".

29 ноября газета "Дейли сабах" со ссылкой на заявление Эрдогана сообщила, что Турция предложила выступить посредником в урегулировании напряженности между Россией и Украиной. "Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира... Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - приводит газета заявление Эрдогана.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]