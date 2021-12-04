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АПК 04.12.2021 00:10

Россельхознадзор с 6 декабря разрешает ввоз томатов и яблок с 12 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 6 декабря разрешает ввоз томатов с 7 и яблок - с 5 предприятий Азербайджана.

Как сообщает служба, это решение принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, а также изучения протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга. Поставки будут идти под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Список поставщиков размещен на сайте Россельхознадзора.

Запрет на ввоз томатов и яблок из Азербайджана был введен 10 декабря 2020 года в связи с систематическими случаями выявления в них карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)). По мере устранения недостатков ограничения снимаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ, ЯБЛОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]