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Дальнее зарубежье 04.12.2021 08:59

Байден рассчитывает на длительный разговор с Путиным

Президент США Джо Байден рассчитывает в течение длительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден журналистам.

В то же время, он, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Ранее российский президент на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]