Байден рассчитывает на длительный разговор с Путиным

Президент США Джо Байден рассчитывает в течение длительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Мы давно знаем о действиях России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден журналистам.

В то же время, он, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

Ранее российский президент на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.