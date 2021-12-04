США и Япония обсудят вопросы расширения военного сотрудничества в ближайшее время - Пентагон

Министры обороны США Ллойд Остин и Японии Нобуо Киси в телефонной беседе договорились обсудить вопросы углубления сотрудничества в сфере обороны в ближайшее время на встрече в формате "2+2", сообщил Пентагон.

"Министры Остин и Киши обсудили усилия по углублению сотрудничества в области обороны для поддержания регионального сдерживания, и договорились в ближайшее время провести заседание Консультативного комитета по безопасности "2+2"", - говорится в сообщении.

Они подчеркнули "приверженность безопасности и стабильности в регионе и непреходящую силу американо-японского альянса".

В нем говорится, что стороны также отметили "важность тесного сотрудничества между США, Японией и Республикой Корея".