США и Япония обсудят вопросы расширения военного сотрудничества в ближайшее время - Пентагон

Министры обороны США Ллойд Остин и Японии Нобуо Киси в телефонной беседе договорились обсудить вопросы углубления сотрудничества в сфере обороны в ближайшее время на встрече в формате "2+2", сообщил Пентагон.
"Министры Остин и Киши обсудили усилия по углублению сотрудничества в области обороны для поддержания регионального сдерживания, и договорились в ближайшее время провести заседание Консультативного комитета по безопасности "2+2"", - говорится в сообщении.
Они подчеркнули "приверженность безопасности и стабильности в регионе и непреходящую силу американо-японского альянса".
В нем говорится, что стороны также отметили "важность тесного сотрудничества между США, Японией и Республикой Корея".
Эрдоган в разговоре с Путиным высказался за координацию усилий РФ и Турции в Карабахе
Эрдоган и Путин обсудили по телефону кризис между Арменией и Азербайджаном
Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные полеты в Баку
NASA планирует добавить три миссии к МКС на космических кораблях SpaceX
Запуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo вновь перенесен
Россельхознадзор с 6 декабря разрешает ввоз томатов и яблок с 12 предприятий Азербайджана
На Украине третьи сутки подряд число новых случаев заболевания коронавирусом превышает 13 тыс.
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 264,9 млн
В Австралии подтвердили 13 случаев южноафриканского штамма COVID-19
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог