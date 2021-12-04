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Здравоохранение 04.12.2021 09:23

В Австралии подтвердили 13 случаев южноафриканского штамма COVID-19

В субботу в австралийском Сиднее было подтверждено 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил журналистам главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант.

О первом выявленном в сиднейской школе случае этого штамма сообщалось в пятницу.

Чант не исключил, что число инфицированных "омикроном" в штате может быть выше. Власти ждут новых результатов анализов.

В правительстве штата Квинсленд заявили, что первый случай заражения "омикроном" заподозрили у человека, приехавшего из Южной Африки, секвенирование генома продолжается.

"Отдел общественного здравоохранения исключил, что это штамм "дельта", но мы не смогли подтвердить, является ли это "омикроном", - заявила министр здравоохранения штата Иветта Д`Ат.

Как сообщалось, в пятницу "омикрон" был выявлен в шести штатах США: Нью-Джерси, Мэриленде, Миссури, Небраске, Пенсильвании и Юте. Ранее он был зафиксирован в штатах Калифорния, Колорадо, Миннесота, Нью-Йорк, а также на Гавайях.

В общей сложности 15 случаев "омикрона" выявлено в Канаде, в том числе у ребенка в возрасте до 12 лет, который недавно путешествовал по Южной Африке, сообщили канадские медицинские власти.

Всего по состоянию на вечер пятницы "омикрон" был обнаружен в 40 странах мира.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]