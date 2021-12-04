В Австралии подтвердили 13 случаев южноафриканского штамма COVID-19

В субботу в австралийском Сиднее было подтверждено 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщил журналистам главный санитарный врач Нового Южного Уэльса Керри Чант.
О первом выявленном в сиднейской школе случае этого штамма сообщалось в пятницу.
Чант не исключил, что число инфицированных "омикроном" в штате может быть выше. Власти ждут новых результатов анализов.
В правительстве штата Квинсленд заявили, что первый случай заражения "омикроном" заподозрили у человека, приехавшего из Южной Африки, секвенирование генома продолжается.
"Отдел общественного здравоохранения исключил, что это штамм "дельта", но мы не смогли подтвердить, является ли это "омикроном", - заявила министр здравоохранения штата Иветта Д`Ат.
Как сообщалось, в пятницу "омикрон" был выявлен в шести штатах США: Нью-Джерси, Мэриленде, Миссури, Небраске, Пенсильвании и Юте. Ранее он был зафиксирован в штатах Калифорния, Колорадо, Миннесота, Нью-Йорк, а также на Гавайях.
В общей сложности 15 случаев "омикрона" выявлено в Канаде, в том числе у ребенка в возрасте до 12 лет, который недавно путешествовал по Южной Африке, сообщили канадские медицинские власти.
Всего по состоянию на вечер пятницы "омикрон" был обнаружен в 40 странах мира.
Эрдоган в разговоре с Путиным высказался за координацию усилий РФ и Турции в Карабахе
Эрдоган и Путин обсудили по телефону кризис между Арменией и Азербайджаном
Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные полеты в Баку
NASA планирует добавить три миссии к МКС на космических кораблях SpaceX
Запуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo вновь перенесен
Россельхознадзор с 6 декабря разрешает ввоз томатов и яблок с 12 предприятий Азербайджана
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Франция эвакуировала из Афганистана 329 человек
ООН запросила около $375 млн на помощь внутренним беженцам в Афганистане
Японский премьер может отсрочить визит в США в связи с распространением нового штамма COVID-19
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог