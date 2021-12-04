"Российское вторжение на Украину" может быть осуществлено в начале 2022 года, до 175 тыс. военнослужащих РФ будут привлечены к этому, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки.
Как сообщил агентству сотрудник администрации на условиях анонимности, данные о таких сроках "были получены разведслужбами США", причем "половина российского персонала уже развернута в вблизи границы с Украиной". Он добавил, что "планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием".
По словам источника, сотрудники разведки также наблюдают "рост в России заявлений доверенных лиц и публикаций средств массовой информации с очернением Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения".
В минувшую пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил законодателям, что вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января.
"Наша разведка анализирует все сценарии, включительно с самыми худшими. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наше задание - отвернуть его", - подчеркнул министр.
При этом президент США Джо Байден в пятницу заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию "агрессивного сценария действий в отношении Украины".
"Я собираю вместе то, что как я думаю, будет наиболее всеобъемлющим и значительным набором инициатив, которые очень, очень затруднят для Путина сделать то, что, как люди опасаются, он может сделать. Прямо сейчас это находится в разработке", - сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать обстановку вокруг Украины.
Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками США и Украиной по складывающейся ситуации.
Позднее он сказал журналистам. что рассчитывает в течение длительного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины.
"Мы давно знаем о действия России, я считаю, что нам предстоит долгий разговор", - сказал Байден журналистам.
В то же время, он, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".
Ранее российский президент на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут приближение инфраструктуры НАТО к российским границам, размещение на Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.
Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, возможность поведения которых сейчас обсуждается, сообщила на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.
При этом Псаки отметила, что все детали будут объявлены, когда все будет решено окончательно.
Она пояснила, что администрация Соединенных Штатов консультируется с Конгрессом США и союзниками в Европе по вопросу о возможном введении санкций в отношении России в связи с ростом напряженности на границах Украины.
"Экономические санкции - один из вариантов, но мы намерены консультироваться с Конгрессом и европейскими партнерами", - сказала она.
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