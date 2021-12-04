США ждут большего от талибов в обеспечении прав женщин в Афганистане - спецпредставитель

США приветствовали указ лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзада о правах женщин, но в то же время указали, что ждут большего от новой власти.
"Приветствуем указ, закрепляющий право женщины определять, выходить ли замуж и за кого", - заявил специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст.
"В то же время необходимо гораздо больше для обеспечения прав женщин во всех аспектах афганского общества, включая школы, рабочие места, политику и средства массовой информации", - написал американский дипломат в Twitter.
Накануне на подконтрольных движению интернет-ресурсах был опубликован специальный указ о правах женщин верховного лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзада. В документе отмечается, что руководство движения поручает всем соответствующим должностным лицам, религиоведам и старейшинам племен предпринять серьезные шаги для реализации следующих прав женщин: для заключения брака требуется согласие взрослой женщины, никто не может заставить женщин выйти замуж.
Как говорится в указе, "женщина - это не богатство, а благородный и свободный человек", никто не может отдать ее кому-либо в обмен на какие-либо блага. "После смерти мужа, по истечении шариатской идды (четыре месяца и десяти ночей или беременности), вдова не может быть насильно выдана замуж", - подчеркивается в распоряжении.
Кроме того, теперь вдова имеет право получить приданое от своего нового мужа.
"Женщина имеет право на фиксированную долю наследства в имуществе ее (умершего) мужа, детей, отца и других родственников. Никто не может лишить ее этого права", - отмечается в сообщении.
В указе также говорится, что тот, кто состоит в нескольких браках, обязан предоставить права всем женщинам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними.
Министерству по делам хаджа и религии поручено поощрять ученых и проповедников относительно руководящих принципов, касающихся прав женщин, чтобы через их проповеди люди могли понять, что угнетение женщин и отрицание их прав приведет к гневу Аллаха, подчеркивается в документе.
Министерству информации и культуры рекомендовано постоянно распространять полезные материалы, касающиеся прав женщин, в письменной и звуковой форме, используя свои собственные средства. Кроме того, ведомству следует издавать наиболее важные брошюры с тем, чтобы привлечь внимание ученых к шариатским правам женщин, повысить осведомленность и предотвратить продолжающееся угнетение.
Верховный суд должен дать указание всем судам рассматривать петиции женщин, особенно вдов, относительно их прав и притеснений в отношении них в принципе и не подвергать их дискриминации.
Губернаторам и главам округов поручено в полной мере сотрудничать с этими министерствами и Верховным судом в выполнении данного указа.
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