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Дальнее зарубежье 04.12.2021 09:49

Японский премьер может отсрочить визит в США в связи с распространением нового штамма COVID-19

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, скорее всего, перенесет на более поздний срок запланированный на декабрь текущего года визит в Соединенные Штаты из-за распространения варианта COVID-19 "омикрон", сообщила в субботу телекомпания NHK.

С учетом быстрого распространения "омикрона", а также политической ситуации в США, Кисида рассматривает возможность переноса визита на 2022 год, сообщает NHK.

Ранее Кисида и президент США Джо Байден на полях саммита ООН в Глазго по климату договорились о визите японского премьера в декабре. Как сообщали японские СМИ, лидеры планировали детально обсудить вопросы, представляющих взаимный интерес, а также Китай.

Как сообщалось, в пятницу южноафриканский штамм коронавируса "омикрон" был выявлен еще в шести штатах США: об обнаружении нового варианта заявили штаты Нью-Джерси, Мэриленд, Миссури, Небраска, Пенсильвания и Юта.

Ранее "омикрон" был зафиксирован в Калифорнии, Колорадо, Миннесоте, Нью-Йорке и Гавайях.

При этом глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски на брифинге в Белом доме заявила, что преобладающим штаммом в США остается "дельта". Тем не менее, CDC расследует возможные случаи появления варианта "омикрон" на территории страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]