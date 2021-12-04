В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с двумя спутниками европейской глобальной навигационной системы Galileo, планировавшийся в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане, перенесен на сутки, сообщила компания-оператор запуска Arianespace.

Запуск был отменен за 8 минут до старта. Как сообщил глава Arianespace Стефан Исраэл, он отложен по причине высотного ветра.

В рамках миссии VS26 ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту космические аппараты Galileo-FOC FM23 и Galileo-FOC FM24. Общая масса полезной нагрузки, выводимой ракетой, составляет 1645 кг.

Создаваемая европейская глобальная спутниковая навигационная система Galileo с бюджетом более 10 млрд евро предназначена для предоставления услуг высокоточного позиционирования, навигации и определения времени более чем 2,3 млрд пользователей по всему миру. Она обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Развертывание орбитальной группировки Galileo, начатое в 2016 году, осуществляется параллельно с американкой системой глобального позиционирования GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.

Космические аппараты Galileo разработаны компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства (ESA). В настоящее время на орбите находится 22 действующих космических аппарата Galileo.

Запуск носителя "Союз-СТ-Б" осуществляется в рамках международного проекта госкорпорации "Роскосмос", ESA и Национального центра космических исследований Франции (CNES). Первый старт российской ракеты "Союз" с космодрома Куру состоялся 21 октября 2011 года. За прошедшее 10 лет оттуда было проведено 25 ее пусков.

На 2022 год с космодрома Куру запланированы четыре пуска российских ракет "Союз".