Собянин заявляет о готовности Москвы принять ЭКСПО в 2030 году

Москва обладает успешным опытом проведения крупных международных мероприятий и полностью готова принять ЭКСПО-2030, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия", - сказал он в субботу на ЭКСПО-2020.

Собянин добавил, что у столицы России, конечно, "конкуренты очень сильные": Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия.

"Сильные конкуренты. Ну, будем бороться. По крайней мере, сам даже процесс очень важен для продвижения нашей страны, для продвижения нашего города, его имиджа, ну и для нас самих, потому что мы стараемся, чтобы наш город с каждым годом был краше. И мы время, вы знаете, терять не любим. Будет ЭКСПО или не будет, город будет развиваться и развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям", - отметил мэр Москвы.

Он также напомнил, что у российской столицы имеется успешный опыт проведения крупных международных мероприятий.

Москва является одним из кандидатов на право проведения ЭКСПО-2030.