Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.023 GBR   2.2592 TRY   0.1238

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 66.50 0.93 Brent 69.67 0.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.12.2021 12:35

Собянин заявляет о готовности Москвы принять ЭКСПО в 2030 году

Москва обладает успешным опытом проведения крупных международных мероприятий и полностью готова принять ЭКСПО-2030, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Конечно, Москва по инфраструктуре, по экономике, человеческому капиталу, безопасности абсолютно готова для проведения такого рода мероприятия", - сказал он в субботу на ЭКСПО-2020.

Собянин добавил, что у столицы России, конечно, "конкуренты очень сильные": Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия.

"Сильные конкуренты. Ну, будем бороться. По крайней мере, сам даже процесс очень важен для продвижения нашей страны, для продвижения нашего города, его имиджа, ну и для нас самих, потому что мы стараемся, чтобы наш город с каждым годом был краше. И мы время, вы знаете, терять не любим. Будет ЭКСПО или не будет, город будет развиваться и развиваться так, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям", - отметил мэр Москвы.

Он также напомнил, что у российской столицы имеется успешный опыт проведения крупных международных мероприятий.

Москва является одним из кандидатов на право проведения ЭКСПО-2030.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]