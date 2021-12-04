Летевший в Омск вертолет сел под Тюменью из-за сработавшего датчика о неполадках

Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с вертолетом Ми-8 в Тюмени, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в субботу.

По предварительной информации, 4 декабря около 8:00 у вертолета, летевшего из Тюмени в Омск, сработал датчик, показавший, что в левом двигателе находится стружка. Вертолет произвел посадку в районе поселка Голымшанов Тюменской области.

"Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находился экипаж из трех человек", - отмечается в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия для проведения проверки.