В России около 33 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 32 тыс. 974 случая, умерли за сутки 1 тыс. 215 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 32 тыс. 974 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 232 (6,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в субботу 3 тыс. 356 новых случаев COVID-19, Санкт-Петербурге - 2 тыс. 528, в Московской области - 2 тыс. 075.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 215 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 57, в Московской области - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 769 тыс. 011 случаев коронавирусной инфекции, 280 тыс. 072 умерших и 8 млн 471 тыс. 813 выписанных, в том числе 35 тыс. 182 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 718 - в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 227,4 млн тестов на COVID-19, из них 611 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 710 тыс. 657 человек.