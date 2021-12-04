Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.023 GBR   2.2592 TRY   0.1238

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 66.50 0.93 Brent 69.67 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 04.12.2021 13:00

В России около 33 тыс. новых случаев COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 32 тыс. 974 случая, умерли за сутки 1 тыс. 215 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 32 тыс. 974 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 232 (6,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в субботу 3 тыс. 356 новых случаев COVID-19, Санкт-Петербурге - 2 тыс. 528, в Московской области - 2 тыс. 075.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 215 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 93, в Петербурге - 57, в Московской области - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 769 тыс. 011 случаев коронавирусной инфекции, 280 тыс. 072 умерших и 8 млн 471 тыс. 813 выписанных, в том числе 35 тыс. 182 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 718 - в Москве.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 227,4 млн тестов на COVID-19, из них 611 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 710 тыс. 657 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]