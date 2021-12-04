Совместные военно-морские учения России и стран АСЕАН завершились - Минобороны РФ

Учения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ России - "ARNEX-2021" завершились, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые корабли восьми стран с выстроенными у борта экипажами, прошли параллельными курсами вдоль борта флагманского корабля международного соединения и взяли курс в порты приписки", - сообщили российские военные.

Как сообщалось, Россию представлял большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

Накануне в ходе учения корабли в составе международного соединения отработали задачи по совместному тактическому маневрированию, были задействованы боевые корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.