Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.023 GBR   2.2592 TRY   0.1238

Цена на нефть

02.12 $/bbl   WTI 66.50 0.93 Brent 69.67 0.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.12.2021 13:12

Совместные военно-морские учения России и стран АСЕАН завершились - Минобороны РФ

Учения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ВМФ России - "ARNEX-2021" завершились, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые корабли восьми стран с выстроенными у борта экипажами, прошли параллельными курсами вдоль борта флагманского корабля международного соединения и взяли курс в порты приписки", - сообщили российские военные.

Как сообщалось, Россию представлял большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

Накануне в ходе учения корабли в составе международного соединения отработали задачи по совместному тактическому маневрированию, были задействованы боевые корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]