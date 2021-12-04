В Кабуле на мине подорвался автомобиль

Взрыв прогремел в субботу в Кабуле, сообщает телеканал Tolo со ссылкой на представителя афганского МВД Саида Хости.

По поступающим с места события данным, на мине подорвался автомобиль.

Точной информации о жертвах или пострадавших пока нет.