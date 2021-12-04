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Регион 04.12.2021 14:47

Анкара готова организовать диалог Зеленского и Путина - пресс-секретарь Эрдогана

Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, выступая против любого витка напряженности между этими странами, и готова сделать все зависящее для предотвращения новой эскалации ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству "Анадолу".

По словам Калына, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил о предложении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученном в беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада нет имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - сказал Калын.

"Последнее слово, конечно же, за самими сторонами. Президент Турции может сделать конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - пояснил пресс-секретарь Эрдогана.

Калын подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбассе.

"Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все. Украина и без того понесла серьезный ущерб от противостояния последних лет, погибли тысячи людей. Вновь заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган, готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", - отметил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]