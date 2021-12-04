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Инфраструктура и тендеры 04.12.2021 15:11

Президент Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK).

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в субботу на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, НС ОАО включает председателя и пятерых членов.

Председателем НС назначен помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента АР Натиг Амиров.

Членами НС стали министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, помощник первого вице-президента Азербайджана Халид Ахадов, председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Указ о создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 ноября 2017. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]