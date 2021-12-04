Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK).
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в субботу на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, НС ОАО включает председателя и пятерых членов.
Председателем НС назначен помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента АР Натиг Амиров.
Членами НС стали министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, помощник первого вице-президента Азербайджана Халид Ахадов, председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.
Указ о создании ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK) был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 6 ноября 2017. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.
А.Салаева
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