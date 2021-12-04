Частные инвестиции в Евлахский пилотный агропарк превышают 70 млн манатов - Глава Минэкономики

72% инвестиций в проект создания Евлахского пилотного агропарка составляют частные капиталовложения, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Проектная стоимость Евлахского пилотного агропарка составляет 103 млн манатов. 74 млн манатов – частные, 29 млн манатов – государственные капиталовложения", - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Глава Минэкономики принял в субботу участие в официальном открытии Евлахского пилотного агропарка.

По словам министра, общая территория агропарка составляет 2 тыс. 855 га. На 1 тыс. 147 га будет создано 100 семейных фермерских хозяйств, 1 тыс. 133 га будет отведено под кормовые растения и сахарную свеклу, а 210 га – под линии коммуникации и защитные полосы.

"500 человек будут обеспечены работой на постоянной основе, 1 тыс. - сезонной", - отметил он.

Джаббаров также подчеркнул, что первым резидентом агропарка, который создан для малых и средних предпринимателей, стало ООО Isfa.

А.Салаева