Верховный суд Бразилии проверит слова Болсонару о связи COVID-вакцины и СПИДа

Верховный суд Бразилии инициировал проверку после скандальных и неподтвержденных заявлений президента страны Жаира Болсонару о том, что вакцины от коронавируса якобы могут увеличить риск заражения СПИДом.
Как сообщает BBC, эти заявления он сделал еще в октябре. За фейковые высказывания он был временно заблокирован на Facebook и YouTube. Его слова о том, что привитые от COVID-19 якобы больше подвержены заражению СПИДом, были опровергнуты учеными и медиками.
Гособвинителю поручено также проверить, не связаны ли заявления Болсонару с группой его сторонников, против которых уже ведется расследование по поводу распространения ложной информации. Так называемый "Департамент ненависти" с начала пандемии распространял фейковые данные и призывал к военному перевороту, который дал бы Болсонару неограниченную власть.
Против Болсонару уже ведется отдельное расследование по поводу его решений по борьбе с пандемией в Бразилии.
Президент Бразилии ранее не стал вакцинироваться от коронавируса.
Страна занимает второе место в мире по смертности от COVID-19: в Бразилии погибли более 615 тыс. человек, заражены оказались более 22,1 млн человек. Специалисты опасаются, что это неточные данные, реальные цифры могут быть гораздо выше.
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