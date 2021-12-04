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Регион 04.12.2021 16:53

Турция намерена продать Украине еще не менее 20 "Байрактаров" - Bloomberg

Турция готовит поставку еще не менее 20 ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах.

Компания Baykar, пишет Bloomberg, с 2019 года продала Украине "десятки беспилотников вместе со станциями управления и ракетами", а "заказы еще как минимум на два десятка дронов находятся в стадии разработки".

Источник в турецком правительстве также сообщил Bloomberg, что на стадии разработки находятся новые сделки, в том числе о совместном производстве Турцией ракет-носителей типа украинской "Зениту-2". Это может помочь Турции в разработке баллистических ракет, отмечает агентство, хотя по заявлению высокопоставленного турецкого чиновника, "у Анкары нет таких намерений".

В сентябре издание defensenews.com сообщало, что Украина и Турция готовили контракт на 24 беспилотника Bayraktar TB2.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]