В Азербайджане спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 406 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 594 тыс. 994, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 703 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 18 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 947.
От COVID-19 вылечились 562 тыс. 786 человек, в том числе 1 тыс. 787 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 261 человек.
За сутки медики провели 12 тыс. 869 тестов на коронавирус против 13 тыс. 211 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 591 тыс. 270.
А.Салаева
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