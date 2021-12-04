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СНГ 04.12.2021 17:13

Из Минска планируется вывезти в Ирак более 400 беженцев

Свыше 400 мигрантов планируется вывезти 4 декабря из Беларуси в Ирак, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск - Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров (415 взрослых и четыре ребенка до двух лет)", - проинформировали в пресс-службе.

Там сообщили, что около трех часов дня Boeing 747-400 Iraqi Airways приземлился в Национальном аэропорту.

"Вылет запланирован на 15:45", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]