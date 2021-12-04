Из Минска планируется вывезти в Ирак более 400 беженцев

Свыше 400 мигрантов планируется вывезти 4 декабря из Беларуси в Ирак, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"На сегодняшний вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск - Эрбиль зарегистрировано 419 пассажиров (415 взрослых и четыре ребенка до двух лет)", - проинформировали в пресс-службе.

Там сообщили, что около трех часов дня Boeing 747-400 Iraqi Airways приземлился в Национальном аэропорту.

"Вылет запланирован на 15:45", - говорится в сообщении.