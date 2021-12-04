45,2% населения Азербайджана полностью вакцинировано от COVID-19

В Азербайджане около 4,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 4 декабря, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 095 тыс. 524 человека, две дозы - 4 млн 588 тыс. 915 человек.

Кроме того, бустерные дозы вакцины против COVID-19 получили 991 тыс. 210 человек.

Общее число сделанных доз составляет 10 млн 675 тыс. 649.

Население Азербайджана на 1 октября 2021 года составляло 10 млн 147 тыс. 380 человек. Таким образом, по состоянию на 4 декабря полностью привито 45,2% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева