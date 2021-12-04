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Происшествия 04.12.2021 17:37

Баржа села на мель в Каспийском море

Баржу, следующую из Астрахани в Казахстан, пытаются снять с мели в северо-западной части Каспийского моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области в субботу.

"Поступило сообщение в 12:30 мск (13:30) - произошла посадка на мель грузовой баржи "SILVER-3003", буксируемой теплоходом ОТ-2080. Маршрут следования: порт Астрахани - порт Баутино, Республика Казахстан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента судовой ход не нарушен, течи и разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Пресс-служба уточняет, что баржу пытаются снять с мели при помощи буксира-толкача ОТ-2080.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]