Российский МИД осуждает санкции против Беларуси

Очередные санкции против Беларуси являются вмешательством во внутренние дела суверенного государства и создают предпосылки для "цветной революции", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Введенные против Беларуси санкции имеют ярко выраженную политическую окраску и представляют собой еще один пример вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной "цветной революции", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

Она отметила, что "лицемерие этих санкций еще более очевидно на фоне продолжающихся грубейших нарушений прав человека и прав беженцев в самих странах Запада".

"Принятое решение отличается крайним цинизмом. С его помощью страны Запада пытаются наказать Беларусь за миграционный кризис, который был вызван их собственной политикой "экспорта демократии" в страны Ближнего Востока и Северной Африки", - заявила Захарова.

"Решительно осуждаем новые ограничительные меры против Беларуси, которые были синхронно приняты 2 декабря США, Евросоюзом, Великобританией и Канадой. Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", - говорится в комментарии.

Захарова добавила, что решения миграционных кризисов "можно достичь только путем тесного взаимодействия между странами исхода, транзита и назначения мигрантов".

"Призываем государства Запада отказаться от "двойных стандартов" и политики нелегитимного санкционного давления, проявить цивилизованный подход и приступить к практическому урегулированию миграционного кризиса в сотрудничестве с властями Республики Беларусь", - отметила представитель МИД РФ.