В Стамбуле пройдет Международный саммит по стратегическим связям

11 декабря в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле стартует двухдневный Международный саммит по стратегическим связям (Stratcom Summit`21), сообщает агентство "Анадолу".
Организатором мероприятия выступает Управление по связям Администрации президента Турции.
В работе саммита примут участие государственные деятели, политики, известные эксперты в сфере стратегических коммуникаций, ученые, руководители аналитических центров, журналисты из более чем 30 стран мира.
На саммит приглашены более 3 тыс. человек. В списках докладчиков 112 имен, 41 из которых - - представители международных организаций.
На открытии саммита выступит глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
К участникам мероприятия обратится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В первый день саммита выступит помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Тема – "Карабах: связь одной победы".
Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайлоглу проинформирует участников мероприятия о достижениях современной Турции, реализации транспортных, инфраструктурных и коммуникационных проектов.
На саммите будут обсуждаться стратегические связи, публичная и цифровая дипломатия, дезинформация, кризисное управление, коммуникационные кампании, правительственные связи, новые медиа, связи с общественностью, анализ соцсетей, национальный брендинг, новые тенденции в коммуникационных технологиях, стратегический маркетинг, медиа-бюджеты, влияние алгоритмов на человеческую жизнь, опросы общественного мнения, политическая коммуникация.
В рамках саммита будет организована 21 дискуссионная панель с участием высокопоставленных представителей международных организаций, таких как: НАТО, Европейский Союз, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ООН, ЮНИСЕФ, Программа ООН по окружающей среде, Программа развития ООН.
Также на саммите выступят высокопоставленные представители турецких компаний - TOGG, Turkish Airlines и др.
Кроме того, на специальной сессии выступит глава Общества Красного полумесяца Турции Керем Кыник, который расскажет об опыте страны в области гуманитарной помощи и кризисных коммуникаций.
В рамках саммита состоится дискуссионная панель на тему "Тренды YouTube и поколение Z", на которой будут обсуждены привычки молодого поколения, зависимости от цифровых устройств.
Пройти регистрацию на саммит можно по ссылке: https://www.stratcomsummit.com/.
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