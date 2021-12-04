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Регион 04.12.2021 18:00

В Стамбуле пройдет Международный саммит по стратегическим связям

11 декабря в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле стартует двухдневный Международный саммит по стратегическим связям (Stratcom Summit`21), сообщает агентство "Анадолу".

Организатором мероприятия выступает Управление по связям Администрации президента Турции.

В работе саммита примут участие государственные деятели, политики, известные эксперты в сфере стратегических коммуникаций, ученые, руководители аналитических центров, журналисты из более чем 30 стран мира.

На саммит приглашены более 3 тыс. человек. В списках докладчиков 112 имен, 41 из которых - - представители международных организаций.

На открытии саммита выступит глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

К участникам мероприятия обратится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В первый день саммита выступит помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Тема – "Карабах: связь одной победы".

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайлоглу проинформирует участников мероприятия о достижениях современной Турции, реализации транспортных, инфраструктурных и коммуникационных проектов.

На саммите будут обсуждаться стратегические связи, публичная и цифровая дипломатия, дезинформация, кризисное управление, коммуникационные кампании, правительственные связи, новые медиа, связи с общественностью, анализ соцсетей, национальный брендинг, новые тенденции в коммуникационных технологиях, стратегический маркетинг, медиа-бюджеты, влияние алгоритмов на человеческую жизнь, опросы общественного мнения, политическая коммуникация.

В рамках саммита будет организована 21 дискуссионная панель с участием высокопоставленных представителей международных организаций, таких как: НАТО, Европейский Союз, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ООН, ЮНИСЕФ, Программа ООН по окружающей среде, Программа развития ООН.

Также на саммите выступят высокопоставленные представители турецких компаний - TOGG, Turkish Airlines и др.

Кроме того, на специальной сессии выступит глава Общества Красного полумесяца Турции Керем Кыник, который расскажет об опыте страны в области гуманитарной помощи и кризисных коммуникаций.

В рамках саммита состоится дискуссионная панель на тему "Тренды YouTube и поколение Z", на которой будут обсуждены привычки молодого поколения, зависимости от цифровых устройств.

Пройти регистрацию на саммит можно по ссылке: https://www.stratcomsummit.com/.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]