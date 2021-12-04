Кабул и Исламабад договорились о транзите индийской гумпомощи в Афганистан

Официальные представители движения "Талибан" и посол Пакистана обсудили транзит индийской гуманитарной помощи через пакистанскую территорию в Афганистан.
"Вопросы развития торговли и создания необходимых мощностей для транспортировки индийской пшеницы обсуждались на встрече министра иностранных дел (талибов) Амир Хана Муттаки с послом Пакистана в Кабуле Мансуром Ахмад Ханом", - сообщил в субботу пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.
"Посол сказал, что правительство Пакистана разрешило перевозку индийской пшеницы в Афганистан на афганских грузовиках через свою территорию. Министр иностранных дел приветствовал этот шаг и поблагодарил Пакистан", - говорится в сообщении.
Накануне вечером спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик сообщил, что правительство Пакистана разрешило транзит гуманитарной помощи из Индии в Афганистан.
"В целях дальнейшего содействия решению Пакистана разрешить перевозку пшеницы и медикаментов из Индии в Афганистан через Вагах в исключительных случаях в гуманитарных целях, было решено также разрешить использование афганских грузовиков для перевозки", - написал пакистанский дипломат в Twitter.
По его словам, "это свидетельствует о решимости и серьезности правительства Пакистана содействовать оказанию предлагаемой гуманитарной помощи".
"Решение было передано временному поверенному в делах Индии сегодня в министерстве иностранных дел. Правительству Индии также было рекомендовано незамедлительно предпринять необходимые шаги для оперативной доставки гуманитарной помощи в Афганистан", - отметил Садик.
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