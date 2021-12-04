Валери Пекресс поборется за пост президента Франции от республиканцев

Глава французского региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж, Валери Пекресс избрана кандидатом для участия в президентских выборах от Республиканской партии, проведение выборов в стране намечено на первую половину 2022 года, сообщает BFM TV.
Телеканал отмечает, что выборы прошли в субботу на конгрессе Республиканской партии, на них она победила коллегу Эрика Сьотти - сторонника более правой линии.
Пекресс заручилась поддержкой почти 61% участников голосования, в то время как Сьотти набрал чуть более 39%.
Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2022 года. Нынешний президент страны Эмманюэль Макрон пока официально не объявил о намерении участвовать в борьбе за второй президентский срок.
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