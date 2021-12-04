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Дальнее зарубежье 04.12.2021 18:25

Валери Пекресс поборется за пост президента Франции от республиканцев

Глава французского региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж, Валери Пекресс избрана кандидатом для участия в президентских выборах от Республиканской партии, проведение выборов в стране намечено на первую половину 2022 года, сообщает BFM TV.

Телеканал отмечает, что выборы прошли в субботу на конгрессе Республиканской партии, на них она победила коллегу Эрика Сьотти - сторонника более правой линии.

Пекресс заручилась поддержкой почти 61% участников голосования, в то время как Сьотти набрал чуть более 39%.

Президентские выборы во Франции намечены на апрель 2022 года. Нынешний президент страны Эмманюэль Макрон пока официально не объявил о намерении участвовать в борьбе за второй президентский срок.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]