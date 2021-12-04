Горноспасатели МЧС России подняли на поверхность из шахты "Листвяжной" тела двух погибших шахтеров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера", - говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС добавили, что для обеспечения работ по поиску проводится проветривание аварийного участка подготовительного забоя.

"Специалисты проводят оборудование скважины №2 для подачи азота, углекислого газа и хладона. Проводятся работы по восстановлению вентиляционных перемычек в шахте и трубопровода для откачки воды с подтопленных частей горных выработок", - сообщили в МЧС.

В смену работают три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты.

Накануне сообщалось, что за сутки из аварийной шахты было поднято 11 тел погибших, в шахте оставалось 27 погибших шахтеров и два горноспасателя.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).