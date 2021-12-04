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04.12.2021 18:51

Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, взамен получил карты минных полей на освобожденных территориях

Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

"4 декабря Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Службы.

"В то же время, в результате переговоров армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях. Выражаем благодарность Министерству обороны России за посредническую миссию", - отмечается в сообщении.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]