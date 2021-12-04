Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, взамен получил карты минных полей на освобожденных территориях

Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

"4 декабря Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения. Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в кельбаджарском направлении государственной границы", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Службы.

"В то же время, в результате переговоров армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях. Выражаем благодарность Министерству обороны России за посредническую миссию", - отмечается в сообщении.

А.Салаева