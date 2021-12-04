Эвакуационный рейс вылетел из Минска в Ирак с более чем 400 пассажирами на борту

Самолет вывозного рейса авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Минска в Эрбиль, сообщается на онлайн-табло Национального аэропорта Минск в субботу.

Как ранее сообщала пресс-служба аэропорта, на рейс было зарегистрировано 419 пассажиров (415 взрослых и 4 ребенка до 2 лет).

В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.

Ситуация на границе с Польшей осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Сейчас около 2 тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать в страны ЕС. В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".