Эвакуационный рейс вылетел из Минска в Ирак с более чем 400 пассажирами на борту

Самолет вывозного рейса авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Минска в Эрбиль, сообщается на онлайн-табло Национального аэропорта Минск в субботу.
Как ранее сообщала пресс-служба аэропорта, на рейс было зарегистрировано 419 пассажиров (415 взрослых и 4 ребенка до 2 лет).
В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
Ситуация на границе с Польшей осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Сейчас около 2 тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать в страны ЕС. В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".
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