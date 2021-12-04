На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява начал извергать клубы дыма, сообщает BBC. Местные жители срочно эвакуируются из-за близлежащих районов.

Официальные власти уточняют, что данных о пострадавших нет.

Очевидцы говорят, что в некоторых районах вулканическая пыль закрыла солнце.

Авиакомпаниям разослано предупреждение о том, что вулканическая пыль и пепел могут подниматься на высоту до 15 тыс. метров.

Вулкан Семеру уже извергался в январе этого года.