На острове Ява вновь активизировался вулкан Семеру

Вулкан Семеру на индонезийском острове Ява начал извергать клубы дыма, сообщает BBC. Местные жители срочно эвакуируются из-за близлежащих районов.
Официальные власти уточняют, что данных о пострадавших нет.
Очевидцы говорят, что в некоторых районах вулканическая пыль закрыла солнце.
Авиакомпаниям разослано предупреждение о том, что вулканическая пыль и пепел могут подниматься на высоту до 15 тыс. метров.
Вулкан Семеру уже извергался в январе этого года.
Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о несостоявшейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении
Азербайджан передал Армении 10 военнослужащих, взамен получил карты минных полей на освобожденных территориях
В воинской части коммандос Сухопутных войск ВС Азербайджана проведены тактические учения
Франция и ОАЭ разработают космические аппараты для совместных лунных миссий
Частные инвестиции в Евлахский пилотный агропарк превышают 70 млн манатов - Глава Минэкономики
Президент Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация"
Итальянский антипрививочник пытался избежать вакцинации с помощью искусственной руки
Арестованы родители подростка, устроившего стрельбу в школе Мичигана
Ещё два тела погибших в шахте "Листвяжная" горняков подняты на поверхность
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Власти Азербайджана направят 318 тыс. манатов на разработку генплана 2 городов
ИВ Тертера направит свыше 700 тыс. манатов на работы по благоустройству
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ Азербайджан» запустил свой первый центр самообслуживания
Nar представил обновленный магазин в Гахе
Абоненты Bakcell получили возможность обновлять «Asan İmza» посредством СМС
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог