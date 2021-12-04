В Кремле подтверждают, что телефонный разговор Путина и Байдена состоится во вторник

В Кремле подтвердили, что достигнута договоренность о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена во вторник.
"Да, мы подтверждаем", - сказал "Интерфаксу" в субботу вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о предстоящем разговоре: "Повестка очевидна - это будет важный контакт в продолжение женевских переговоров 16 июня. Естественно, будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации женевских договоренностей".
Он отметил, что президенты обсудят "неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах, также актуальные вопросы международной повестки - и Афганистан, естественно, Иран, естественно, и внутриукраинский кризис, очевидно, Ливия, Сирия".
Кроме того, по словам Ушакова, лидеры обсудят и "ход диалога по стратегической стабильности". "Контакты эти ведутся, два раунда состоялось", - сказал Ушаков.
"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", - продолжил он.
Ушаков отметил, что на повестке много вопросов, в том числе тема пандемии, климатическая повестка и другое.
"И главное, что не только мы, но, я надеюсь, и американские коллеги понимают, насколько важен, насколько нужен этот контакт", - сказал Ушаков.
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