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Дальнее зарубежье 04.12.2021 19:57

Ядерная "пятерка" выступила за восстановление СВПД и денуклеаризацию Корейского полуострова - заявление

Представители ядерной "пятерки" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) выступают за скорейшее возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной сделке (СВПД).

"Парижская конференция также предоставила возможность для предметного обсуждения между ядерными государствами климата международной безопасности, вопросов нераспространения и важности стратегической стабильности. Они согласились с необходимостью скорейшего полного возвращения в СВПД и достижения полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в заявлении, принятом по итогам встречи ядерной "пятерки" в Париже.

Документ опубликован на сайте МИД РФ в субботу.

Представители пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), или ядерная "пятёрка", встретились в Париже 2-3 декабря для обсуждения процесса подготовки к предстоящей 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]