Арестованы родители подростка, устроившего стрельбу в школе Мичигана

Родители американского подростка, который устроил стрельбу в школе в городе Оксфорд в американском штате Мичиган, арестованы, сообщает BBC.

Джеймс и Дженнифер Крамбли прятались в подвале одного из домов Детройта.

Ранее им были предъявлены обвинения, но супруги не пришли в суд и попытались скрыться от правосудия.

По данным прокуратуры, их 15-летний сын взял оружие отца и пришел с ним в школу. Он убил четырех человек, ранил семерых. Сторона обвинения настаивает, что супруги Крамбли игнорировали поведение подростка и не обращали внимания на признаки склонности к агрессии.

Самому стрелку предъявлены обвинения в терроризме, убийства, покушениях на убийство, незаконном ношении оружия. Его будут судить, как совершеннолетнего.