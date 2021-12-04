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Транспорт и связь 04.12.2021 20:43

Франция и ОАЭ разработают космические аппараты для совместных лунных миссий

Франция и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о разработке космических аппаратов для миссий на Луне, сообщил Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC), ответственный за лунную программу ОАЭ.

"В присутствии шейха Мухаммеда ибн Заида аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ, и президента Франции Эммануэля Макрона было подписано соглашение о намерениях между MBRSC и Национальным центром космических исследований (CNES, государственное космическое агентство Франции - ИФ) о разработке космических аппаратов для лунных миссий", - говорится в сообщении центра в твиттере.

В нем отмечается, что соглашение было подписано гендиректором центра Салемом Аль-Марри и главой CNES Филиппом Баптистом для упрочнения сотрудничества двух стран в исследовании Луны посредством разработки совместных космических аппаратов.

В сентябре 2020 года Эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум заявил о планах ОАЭ доставить на Луну в 2024 году ровер "Рашид" для исследования её поверхности.

"Это будет построенный в ОАЭ луноход. Он достигнет поверхности Луны в 2024 году, причем речь пойдет о районах, которые не были изучены другими исследовательскими аппаратами", - написал он в своем Twitter.

При этом он не уточнил, в какой именно части Луны планируется использовать аппарат.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]