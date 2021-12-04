Франция и ОАЭ разработают космические аппараты для совместных лунных миссий

Франция и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о разработке космических аппаратов для миссий на Луне, сообщил Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC), ответственный за лунную программу ОАЭ.
"В присутствии шейха Мухаммеда ибн Заида аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ, и президента Франции Эммануэля Макрона было подписано соглашение о намерениях между MBRSC и Национальным центром космических исследований (CNES, государственное космическое агентство Франции - ИФ) о разработке космических аппаратов для лунных миссий", - говорится в сообщении центра в твиттере.
В нем отмечается, что соглашение было подписано гендиректором центра Салемом Аль-Марри и главой CNES Филиппом Баптистом для упрочнения сотрудничества двух стран в исследовании Луны посредством разработки совместных космических аппаратов.
В сентябре 2020 года Эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум заявил о планах ОАЭ доставить на Луну в 2024 году ровер "Рашид" для исследования её поверхности.
"Это будет построенный в ОАЭ луноход. Он достигнет поверхности Луны в 2024 году, причем речь пойдет о районах, которые не были изучены другими исследовательскими аппаратами", - написал он в своем Twitter.
При этом он не уточнил, в какой именно части Луны планируется использовать аппарат.
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