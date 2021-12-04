Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о несостоявшейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили сожаление в связи с тем, что не удалось провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Стокгольме.

"Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении под их эгидой в Стокгольме", - говорится в заявлении посредников Минской группы, размещенном на сайте ОБСЕ.

В заявлении также указывается, что сопредседатели "выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже".

А.Салаева