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Карабах 04.12.2021 20:54

Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о несостоявшейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили сожаление в связи с тем, что не удалось провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Стокгольме.

"Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении под их эгидой в Стокгольме", - говорится в заявлении посредников Минской группы, размещенном на сайте ОБСЕ.

В заявлении также указывается, что сопредседатели "выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже".

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]