Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о несостоявшейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили сожаление в связи с тем, что не удалось провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Стокгольме.
"Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении под их эгидой в Стокгольме", - говорится в заявлении посредников Минской группы, размещенном на сайте ОБСЕ.
В заявлении также указывается, что сопредседатели "выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже".
А.Салаева
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