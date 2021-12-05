США под предлогом демократии вмешиваются во внутренние дела других стран - МИД КНР

Пропагандируемая Соединенными Штатами модель демократии является лишь ширмой и предлогом для оказания давления на другие государства и вмешательства в их внутренние дела, заявил в воскресенье МИД КНР.

"Американская демократическая система (...) не универсальна и далека от совершенства. Однако в течение длительного времени Соединенные Штаты игнорировали структурные недостатки своей собственной демократической системы и недостатки внутренней демократической практики. Они гордятся тем, что являются "образцом демократии" и под этим предлогом вмешиваются во внутренние дела других стран, под знаменем демократии развязывают войны, вызывая региональные беспорядки и гуманитарные катастрофы", - говорится в опубликованном в воскресенье докладе МИД КНР, озаглавленном "Ситуация с демократией в США".

В нем отмечается, что, несмотря на различия в уровнях экономического развития, истории и культуре разных стран и регионов мира, "правительство США навязывает другим государствам свою собственную политическую систему и ценности, проводит "демократические реформы", планирует "цветные революции", вмешивается во внутренние дела других стран и даже свергало режимы других стран с катастрофическими последствиями".

В документе в частности, говорится, что, несмотря на попытки Соединенных Штатов представить демократическую систему в стране совершенной, на деле все серьезнее проявляются ее негативные стороны.

Так, в докладе говорится, что "американская демократия превратилась в "денежную политику", при которой решающее значение имеют деньги. Продолжает существовать и прогрессировать расовая дискриминация, расширяется дифференциация между богатыми и бедными.

В США СМИ называют "четвертой властью", которая сосуществует параллельно с исполнительной, законодательной и судебной властью, а журналистов называют "некоронованными королями", отмечает МИД КНР.

"Хотя американские СМИ утверждают, что они независимы от политики и служат свободе и правде, они уже давно служат деньгам и партийной политике", - отмечается в документе.

В нем говорится также, что для давления на другие страны США активно используют "в качестве большой дубины" практику введения односторонних санкций, "злоупотребляя своей финансовой гегемонией и технологическими преимуществами".

"Надеемся, что Соединенные Штаты совершенствуют свою собственную демократическую систему и практику и изменят подход к отношениям с внешним миром. Это принесет пользу не только американскому народу, но и народам всего мира. Если ни одна страна не будет пытаться монополизировать демократические стандарты, навязать свою политическую систему другим, использовать демократию в качестве инструмента для подавления других стран, мир станет лучше", - подчеркнул МИД Китая.