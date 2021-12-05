Снижение суточной заболеваемости COVID-19 зафиксировано на Украине

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 6 тыс. 622 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 9 тыс. 274 человека, 278 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
"За сутки 4 декабря в Украине зафиксировано 6 тыс. 622 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 690, медработников - 68); 112 тыс. 657 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 40 тыс. 278 человек, полностью иммунизированы - 72 тыс. 379 человек. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 тыс. 926 человек; летальных исходов - 278; выздоровели - 9 тыс. 274 человека", - сказано в сообщении в Telegram-канале.
Днем ранее, 4 декабря сообщалось о 13 тыс. 206 новых случаях заболевания СOVID-19.
За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 497 тыс. 477 человек, поправились - 3 млн 050 тыс. 659 человек, летальных исходов - 88 тыс. 280.
С начала вакцинальной кампании привиты 13 млн 725 тыс. 905 человек, из них получили первую дозу - 13 млн 725 тыс. 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 млн 762 тыс. 441 человек. В общей сложности проведено 25 млн 488 тыс. 344 прививки.
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