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Здравоохранение 05.12.2021 10:40

Снижение суточной заболеваемости COVID-19 зафиксировано на Украине

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 6 тыс. 622 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 9 тыс. 274 человека, 278 умерли, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"За сутки 4 декабря в Украине зафиксировано 6 тыс. 622 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 690, медработников - 68); 112 тыс. 657 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 40 тыс. 278 человек, полностью иммунизированы - 72 тыс. 379 человек. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2 тыс. 926 человек; летальных исходов - 278; выздоровели - 9 тыс. 274 человека", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Днем ранее, 4 декабря сообщалось о 13 тыс. 206 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 497 тыс. 477 человек, поправились - 3 млн 050 тыс. 659 человек, летальных исходов - 88 тыс. 280.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 млн 725 тыс. 905 человек, из них получили первую дозу - 13 млн 725 тыс. 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 млн 762 тыс. 441 человек. В общей сложности проведено 25 млн 488 тыс. 344 прививки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]