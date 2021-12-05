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Транспорт и связь 05.12.2021 10:52

Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Trump Media & Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети. Об этом сообщает Axios.

Стоимость одной акции стартапа составила около $34,36. Инвесторы в проект остались неизвестными. Сделка прошла в формате предусматривающем слияния и поглощения (SPAC).

Ранее компания Трампа сообщала, что соцсеть Truth Social начнет работать в начале ноября для ограниченного круга пользователей. Полноценная версия, доступ к которой будет иметь вся страна, как ожидается, начнет работать в начале следующего года.

После штурма Капитолия США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. У аккаунта бывшего президента в Twitter было 89 млн подписчиков.

Трамп вел переговоры с несколькими различными платформами в течение года, чтобы найти новую площадку. До этого он уже открывал собственный онлайн-проект, а его бывшие сотрудники 1 июля запустили соцсеть GETTR.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]