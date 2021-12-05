Компания Трампа привлекла $1 млрд инвестиций в социальную сеть

Trump Media & Technology Group, председателем которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети. Об этом сообщает Axios.

Стоимость одной акции стартапа составила около $34,36. Инвесторы в проект остались неизвестными. Сделка прошла в формате предусматривающем слияния и поглощения (SPAC).

Ранее компания Трампа сообщала, что соцсеть Truth Social начнет работать в начале ноября для ограниченного круга пользователей. Полноценная версия, доступ к которой будет иметь вся страна, как ожидается, начнет работать в начале следующего года.

После штурма Капитолия США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. У аккаунта бывшего президента в Twitter было 89 млн подписчиков.

Трамп вел переговоры с несколькими различными платформами в течение года, чтобы найти новую площадку. До этого он уже открывал собственный онлайн-проект, а его бывшие сотрудники 1 июля запустили соцсеть GETTR.