Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии

Один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Об этом пишет Axios.

Также сообщается о том, что 41 человек получил ожоги, по меньшей мере 10 человек оказались заблокированы в зданиях из-за пепла и дыма.

Вулканическая пыль и пепел поднимались на высоту свыше 12 км. Очевидцы сообщали о том, что в некоторых районах из-за этого не было видно солнца.

Ранее власти указывали, что данных о пострадавших не было.