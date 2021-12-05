Три отделения и члены вспомогательной горноспасательной команды продолжают проветривание аварийного участка подготовительного забоя на шахте "Листвяжная", сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Также сообщается, что для контроля состояния здоровья госпитализированы семь горноспасателей, занимавшихся подъемом ранее обнаруженных погибших на шахте.

"Диагноз - токсическое действие окиси углерода легкой степени. В ближайшее время они готовятся к выписке", - говорится в сообщении.

Всего на 12:00 местного времени 5 декабря на стационарном лечении находятся 10 человек. Один в состоянии средней степени тяжести, девять - в удовлетворительном, 96 человек лечатся амбулаторно.

На шахте работают две пробуренные скважины. Через первую осуществляется закачка азота и хладона, через вторую - выход газов и мониторинг газовой обстановки в шахте.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.